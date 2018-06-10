زطشي يطير إلى روسيا للمشاركة في المؤتمر الـ68 للفيفا

يسافر رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، اليوم الأحد، إلى العاصمة الروسية “موسكو”، للمشاركة في المؤتمر الـ68 للفيفا، المقرر انعقاده يوم 13 جوان الجاري.

وكشفت “الفاف”، في بيان عبر موقعها الرسمي، أن خير الدين زطشي، سيكون مرفوقا في هذه السفرية بالأمين العام للفاف، محمد ساعد، ومناجير المنتخب الوطني حكيم مدان.

وسيشارك رئيس “الفاف”، خلال أشغال هذا المؤتمر، في المصادقة على محضر المؤتمر الـ67، الذي انعقد في 2017 بالعاصمة البحرينية، المنامة.

وكشفت “الفاف”، عن تلقيها جدول أعمال هذا المؤتمر، الذي ستكون أهم نقاط أشغاله، التصويت على أحد المرشحين لإحتضان كأس العالم 2026، والي يجري التنافس عليها بين المغرب، وأمريكا.