زطشي يعزي العائلة الرياضية في وفاة يحيى قيدوم

عبّر رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، عن تعازيه الخالصة، إثر وفاة وزير الشباب والرياضة السابق يحيى قيدوم.

ونشر الموقع الرسمي للفاف، رسالة التعزية التي توجه بها خير الدين زطشي، باسمه وباسم كل أعضاء الفاف، لعائلة الفقيد.

وجاء في رسالة “الفاف”: “بقلوب خاشعة بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة المرحوم والمغفور له بإذن الله، البروفيسور يحيى قيدوم، عن عمر يناهز 97 سنة، الذي تقلد منصب وزير للصحة والسكان، ثم وزير للشباب والرياضة”.

“وبهذا المصاب الجلل، يتقدم رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، وكافة أعضاء المكتب الفيدرالي، والأمين العام للفاف، الطاقم الفني للمنتخب الوطني، إلى عائلة الفقيد بأحر التعازي والمواساة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون”.