زطشي يعزي عائلات ضحايا أنصار الخضر

وجه رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، رسالة تعزية، لعائلات ضحايا أنصار المنتخب الوطني.

ونشر الموقع الرسمي للإتحاد الجزائري لكرة القدم، رسالة خير الدين زطشي، التي ترحم من خلالها على ضحايا أنصار الخضر.

وحرص رئيس “الفاف”، على تقديم تعازيه الخالصة، باسمه وباسم كل أعضاء “الفاف”، وعناصر المنتخب الوطني، لعائلات الضحايا.

واغتم زطشي، هذه الفرصة، لتوجيه رسالة لأنصار المنتخب الوطني، طالبهم من خلالها بتوخي الحذر خلال احتفالاتهم، والتحلي بالعقلانية.

وجاءت رسالة خير الدين زطشي، عقب تليقه خبر وفاة بعض مناصري المنتخب الوطني، أمس الأحد، إثر حادث مرور، أثناء احتفالهم بتأهل الخضر لنهائي “كان 2019”.