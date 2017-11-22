زطشي يعمل على إخماد النار بين هياكل الفاف و الإعلام

إلتقى يوم أمس الثلاثاء رئيس الإتحادية الجزائرية، خير الدين زطشي، ممثلي المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائرين من أجل تطوير العلاقة بين الفاف والصحافة.

وكان زطشي قد لاحظ الهجوم الغير مبرر من طرف بعض الصحافيين اتجاه الفاف والهياكل التابعة لها، وطالب الجميع بالعمل بيد واحدة من اجل الرقي بكرة القدم الجزائرية.

في نفس السياق أوضحت الفاف أنه ستكون هناك تسهيلات للإعلامين والصحافيين ككل من أجل العمل في ظروف أفضل.

وأكد زطشي أن الإجتماع مع الصحافيين كان مثمرا والحوار كان شيقا حيث تبادلا الأفكار من أجل تطوير العلاقة بين الجميع والعمل من أجل النهوض بالكرة الجزائرية.

وكانت “النهار” ممثلة بالصحافي “حكيم بلقيروس فيسا”.