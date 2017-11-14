سافر رئيس “الفاف” خير الدين زطشي، إلى العاصمة المغربية الرباط عشية اليوم الثلاثاء لحضور قرعة كأس أمم إفريقيا للمحليين 2018.

وتفاعل موقع “الفاف” مع الخبر الذي انفردت به “النهار” منذ أقل من ساعة، أكدت فيه أن زطشي غادر أرض الوطن.

ولن يحضر المواجهة الودية للمنتخب الوطني اليوم بمنتخب إفريقيا الوسطى بملعب 5 جويلية .

ونشر موقع “الفاف” بيانا يؤكد فيه سفر زطشي إلى الرباط، لحضور قرعة “شان 2018” بما أنه عضو في اللجنة المنظمة للبطولة.

ومن المنتظر ان يعود زطشي إلى أرض الوطن يوم الخميس المقبل.

وسيحتضن المغرب كأس أمم إفريقيا للمحليين 2018 ما بين 12 جانفي إلى غاية 24 فيفري من السنة المقبلة.