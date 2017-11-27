زطشي يغيب عن الجمعية العامة للإتّحاد العربي ويتفادى لقاء روراوة!!

الرياضة
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زطشي يغيب عن الجمعية العامة للإتّحاد العربي ويتفادى لقاء روراوة!!
بقلم وليد كويني

عين الإتحاد الجزائري لكرة القدم، عضو المكتب الفيدرالي، رشيد قاسمي لتمثيله خلال الجمعية العامة الإنتخابية للإتحاد العربي لكرة القدم.

وحسب بيان “الفاف”، فإن الجمعية العامة، من المنتظر إنعقادها يوم 20 ديسمبر القادم بالعاصمة السعودية الرياض.
وعلى ضوء ذلك سيتم إنتخاب رئيس جديد للإتحاد العربي للعبة، الذي يرأس هيئته مؤقتا رئيس “الفاف” السابق محمد روراوة.
ويبقى التساؤل الأبرز، سبب غياب زطشي عن هذا الإجتماع المهم، والإكتفاء بإرسال ممثلين له، وأجمع الكثيرون على أنه يفضل تفادي اللقاء بروراوة.

كويني وليد

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