زطشي يفاوض خبير متهم بالعنصرية ضد السود والعرب لتدعيم المديرية الفنية للفاف!

بلاكار كان وراء فضيحة هزت الكرة الفرنسية

«بلاكار» حلّ على الجزائر.. اجتمع برئيس الاتحادية وتفقد مركز سيدى موسى

وجّهت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم الدعوة للمدير الفني الفرنسي السابق، فرنسوا «بلاكار» للقدوم إلى الجزائر بغية الاستعانة بخبرته، حيث حلّ الخبير المتقاعد في أفريل الفارط على الجزائر أمس السبت.

واجتمع برئيس «الفاف» خير الدين زطشي والمديرية الفنية الوطنية التي يشرف عليها فضيل تيكانوين، أين تناقش الطرفان – حسب ما أكدته «الفاف» عبر موقعها الرسمي – حول إمكانية تقديم الخبرات والاستشارات المهمة من أجل تطوير عمل المديرية الفنية الوطنية، الذي يشمل إلى جانب تكوين اللاعبين، تكوين المدربين والمكوّنين وفق ما تنتهجه الاتحادات الدولية الكبرى، وقام «بلاكار» الذي يعمل حاليا مستشارا لحسابه الخاص، بزيارة إلى مركز تحضير المنتخبات الوطنية في سيدي موسى برفقة زطشي وتيكانوين، للاطلاع على المدارس التكوينية من أجل تحليل ما يحدث حاليا في الكرة الجزائرية، لكن الخرجة الجديدة التي قامت بها «الفاف» طرحت الكثير من التساؤلات، خاصة وأن الرجل الذي وجهت إليه الدعوة، سبق وأن كان في قلب فضيحة عنصرية في فرنسا قبل سنوات، حين كان على رأس المديرية الفنية لمنتخب «الديّكة»، ووقتها سرّب الفرانكو جزائري محمد بلقاسمي الذي كان يشغل منصب إطار في الاتحادية الفرنسية لكرة القدم، محضر أحد الاجتماعات الدورية، تضمن عزم «بلاكار» الحد من نسبة اللاعبين ذوي الأصول المغربية والإفريقية في مراكز تكوين الناشئين، بما لا يتعدى 30 من المئة، خصوصا وأن غالبيتهم يختارون فيما بعد اللعب لبلدهم الأصلي، فيما يتكونون ويتدرجون في مختلف الأصناف الصغرى للمنتخب الفرنسي، وهو ما خلق ضجة كبيرة في فرنسا.

ودفع «بلاكار» وقتها الثمن، وتم توقيفه مؤقتا، وتداولت القضية بشكل واسع في وسائل الإعلام على أساس أن القرار عنصري، حيث أوقف عن عمله كمسؤول عن سياسة تدريب الناشئين لفترة مؤقتة بقرار من وزيرة الشباب والاتحاد الفرنسي وبمفعول فوري، لكن يبدو أن رئيس «الفاف» خير الدين زطشي له رأي آخر حول الخبير الفرنسي، ويرى فيه الشخص المناسب للاستفادة من خبرته، ويعتزم زطشي إنشاء 4 مراكز تكوين يعوّل عليها لتكون خزّان المنتخب الوطني مستقبلا.

للإشارة، سيغادر «بلاكار» الجزائر بعد نهاية مهمته يوم الأربعاء 13 سبتمبر الجاري، حسب بيان «الفاف».

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