زطشي يفتتح أكاديمية جديدة لبارادو بمقاييس عالمية

إفتتح نادي أتليتيك بارادو برئاسة خير الدين زطشي أكاديمية جديدة لكرة القدم، بعد نجاح الخطوة الأولى التي قام بها رئيس الفاف سابقا.

وكان زطشي وراء نقل عدد كبير من اللاعبين المحليين إلى مختلف البطولة العالمية أبرزهم عطال وبن سبعيني وبوداوي.

كما أبرزت الصور، فإن الأكاديمية ستعتمد على مقاييس عالمية في تأطير اللاعبين.

وسيفتتح “ديدين” عدد من التجارب مستقبلا للاعبين الشبّان قصد استقدامهم للأكاديمية و تكوينهم أحسن تكوين.

كما نال زطشي استسحان كبير من قبل المتتبعين، بعد نجاحه بشكل رهيب في هذا المجال، مطالبين الرؤساء و رجال الأعمال الأخرين بإعادة السيناريو.

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يفتتح المنتخب المحلي بقيادة المدرب مجيد بوقرة مبارياته القوية في منافسة كأس العرب. بمواجهة منتخب السودان في الجولة الأولى يوم الأربعاء 1 ديسمبر 2021 بداية من الساعة الحادية عشر بالتوقيت المحلي بملعب أحمد بن علي.

في حين سيواجه المنتخب المحلي في الجولة الثانية منتخب لبنان يوم السبت 4 ديسبمر 2021 بداية من الساعة الثانية مساءا.

كما ستلعب القمة الكروية بين المحليين و المنتخب المصري. يوم الثلاثاء 7 ديسنبر 2021 بداية من الساعة الثامنة ليلا على أرضية ميدان “استاد الجنوب”.

يذكر أن فعاليات المنافسة بقطر وسشاكر فيها عدد من اللاعبين الجزائريين الناشطين في البطولات العربية والبطولة الوطنية. حسبما أعلن عنه بوقرة في القائمة الرسمية.