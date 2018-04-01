“زطشي” يفشل في ضم “زرقان” لـ”سالزبورغ” النمساوي !

يبدو أن النجم الصاعد في نجم نادي بارادو والمنتخب الوطني الجزائري آدم زرقان لم يكون له الحظ في الإحتراف مع سالزبورغ النمساوي.

أين خضع لتجارب معه قبل أكثر من ثلاثة اسابيع، كما لم ترد ادارة النادي النمساوي على خير الدين زطشي بقبول لاعبه الصاعد.

رغم إصرار رئيس الفاف على إحترافه بداية من المومس القادم، بعد أن رافقه إلى النمسا قبل لقاء الخضر أمام تنزانيا.

وهي الرحلة التي تسببت في غياب زطشي عن متابعة الكتيبة الوطنية من مدرجات ملعب 5 جويلية.

يشار أن الأخبار التي راجت حول قيام إبن نجم الكرة السطايفية ماليك زرقان قام بتجارب سالزبورغ النمساوي وليس لايبزيغ كما اشيع سابقا.