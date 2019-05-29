زطشي يفضل رديف بارادو على إتحاد العاصمة

أثار رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي جدلا كبيرا بغيابه عن مراسيم تسليم ذرع البطولة لفريق إتحاد العاصمة سهرة أمس الثلاثاء.

وعرفت إحتفالات فريق إتحاد العاصمة بلقب البطولة الثامن في تاريخه غياب رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار، بالإضافة إلى العديد من الرسميين.

وكان رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، قد سلم ذرع البطولة إلى رديف نادي بارادو يوم 20 ماي الماضي بحضور عضو المكتب الفيدرالي عمار بهلول خلال المباراة التي جمعت فريقه بشباب قسنطينة بملعب بن عبد المالك رمضان.

وهو ما جعل أنصار الإتحاد يمتعضون من تصرف خير الدين زطشي الذي فضل رديف بارادو على أكابر إتحاد العاصمة.