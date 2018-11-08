زطشي يفكك قنبلة الرابطة ويتبنى مصالحة مدوار مع مكتبه التنفيدي

تمكن رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي من تفكيك القنبلة الموقوتة التي كادت أن تعصف بالمكتب التنفيدي للرابطة المحترفة لكرة القدم، بعدما تبنى جلسة بين رئيس الرابطة عبد الكريم مدوار ومكتبه التنفيدي.

وشدد عبد الكريم مدوار اللهجة مع رئيس الرابطة عبد الكريم مدوار أين طالبه بالعمل على مبدأ المشاورة مع أعضاء مكتبه التنفيدي وعدم الإنفراد بالقرارات.

وأزال زطشي سوء التفاهم الذي كاد أن يدمر علاقة مدوار مع أعضاء مكتبه التنفيدي كما جدد فيهم الثقة بالرغم من الضجة الكبيرة التي تبعت تأجيل مواجهة الكلاسيكو التي ستجمع إتحاد العاصمة أمام شبيبة القبائل.