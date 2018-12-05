زطشي يقرر إيقاف الحكام الذين يرتكبون الأخطاء مدى الحياة

قرر رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي فرض عقوبة الإيقاف مدى الحياة على الحكام الذين يرتكبون الأخطاء الغير مغتفرة خلال ما تبقى من مباريات البطولة.

وإجتمع رؤساء الاندية مع رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي ورئيس الرابطة المحترفة خير الدين مدوار لتقييم حصيلة مرحلة الذهاب من الرابطة المحترفة لكرة القدم.

وقال رئيس اللجنة المركزية للتحكيم محمد غوتي أن رئيس الفاف خير الدين زطشي قد قرر فرض عقوبات صارمة ضد بعض الحكام قائلا:

“هناك أخطاء مقبولة تتطلب الإعادة التلفزية 10 مرات، كما يوجد أخطاء لا يمكن تقبلها في عالم كرة القدم، لذلك قرر رئيس الفاف توقيف هذا الحكم مدى الحياة”.