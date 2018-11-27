زطشي يقصف مُحللي البلاطوهات :”ماعندهمش مصداقية”

الرياضة
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زطشي يقصف مُحللي البلاطوهات :”ماعندهمش مصداقية”
بقلم إسماعيل عشاش

إعتبر رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، بأن الكثير من الشخصيات الرياضية التي تظهر في “البلاطوهات” تفتقد للمصداقية.

وقال في حوار حصري سيُبث قريبا على تلفزيون “النهار” :”عندما أتابع بعض بلاطوهات التحليل، أجد بأنهم لا يمتلكون المصداقية اللازمة”.

وواصل في نفس السياق :”هناك تناقض في تصريحاتهم، ولا يمتلكون أي مشروع، بل يسعون لتحقيق الـBUZZ لا أكثر ولا أقل”.

وختم في هذه المسألة :”أطلب من هؤلاء الصحفيين والمُحللين إظهار نوع من الموضوعية، ونحن مُستعدون لتقبل النقد البناء لا المجاني”.


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