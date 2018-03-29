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زطشي يقود الفاف لتحقيق قفزة مالية بلغت 100 مليار سنتيم

الرياضة
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زطشي يقود الفاف لتحقيق قفزة مالية بلغت 100 مليار سنتيم زطشي
بقلم عبد النور حواز

كشف مُحافظ الحسابات للإتحاد الجزائري لكرة القدم أن حصيلة  الفاف إرتفعت إلى 800 مليار سنتيم بعدما تركها الرئيس الأسبق روراوة عند حدود 700 مليار سنتيم.

وأضاف مُحافظ الحسابات أن الرئيس الحالي خير الدين زطشي قاد الفاف لتحقيق قفزة مالية مُهمة بلغت حدود 100 مليار سنتيم إلى غاية ال31 ديسمبر 2017.

ليُثبت رئيس نادي بارادو السابق تمرسه على المستوى الإقتصادي في ظرف قياسي أي بعد ترأسه للفاف ب7 أشهر فقط حقق حصيلة مالية إيجابية.

وكان زطشي قد تولى زمام الأمور داخل هيئة دالي إبراهيم يوم ال20 مارس 2017 بعد فوزه في الإنتخابات التي شهدت ترشحه دون مُنافس.


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