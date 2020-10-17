زطشي يقيّم مواجهتي نيجيريا والمكسيك!

قيّم رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم “خير الدين زطشي” التربص الذي أجراه المنتخب الوطني بالنمسا وهولندا الأسبوع الماضي.

وتحدث زطشي عن مواجهتي هولندا ونيجيريا في تصريح لقناة الإذاعة الدولية صبيحة اليوم السبت قائلا:

“الحمد لله سعداء جدا بكل ماحدث في هذا المعسكر ، سواء من الناحية التقنية أو من ناحية النتائج.. فبعد غياب 10 أشهر شاهدنا عودة الفريق الوطني بمقابلتين من المستوى العالي يوم 9 ضد نيجيريا ويوم 13 أكتوبر ضد المكسيك”.

وأضاف: “الحمد لله حققنا الفوز أمام نيجيريا، بالرغم من غياب العديد من اللاعبين الأساسيين، إلا أن اللاعبين الجدد قدموا أداءً جيدا، ويمكن القول أن اللاعبين الذين فازوا أمام نيجيريا سيكونوا دفعة جديدة للمنتخب الوطني”.