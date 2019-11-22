زطشي يكشف الجديد بخصوص ودية الجزائر وفرنسا!

أكد خير الدين زطشي، بأنه إجتمع مع نظيره الفرنسي نويل لوغريت، خلال تواجد المنتخب الوطني في ليل، منذ شهرين.

وأوضح رئيس الفاف، بأن الفرنسيين مُتحمسون للعب مُباراة ودية أمام الخضر، في المُستقبل القريب.

وقال في تصريحات للقناة الإذاعية الأولى :”لقد إلتقيت لوغريت، وهو يريد أن يتواجد الديّكة في الجزائر”.

وواصل :”هم يريدون أن تلعب المُباراة على أراضينا، ولكن تواريخ الفيفا، لحد الساعة لا تُساعد أي طرف”.

يُشار بأن “لوغريت” أكد في تصريحات سابقة، بأنه يتوقع لعب “مُباراة عودة” بين أبطال العالم وإفريقيا في أكتوبر 2020.