زطشي يكشف تفاصيل الإتفاقية الموقعة بين الفاف والقطريين

عبّر رئيس الفاف، خير الدين زطشي، عن رضاه التام بخصوص الإتفاقية التي وقعها مع الإتحاد القطري، عشية يوم أمس الجمعة.

وصرّح الرجل الأول في الإتحاد الجزائري لكرة القدم قائلا لقناة “الكأس” :”ستكون العلاقة قوية جدا بيننا خلال السنوات الخمس القادمة”.

وأضاف :”سنعمل على تبادل الأفكار، وسنستفيد كثيرا من هذه الإتفاقية، خاصة وأن الطرف القطري، أصبح يمتلك خبرة عالمية”.

وأكد بأن الشراكة، سيتم إستثمارها في التبادل الفني بين الفرق والمنتخبات، وتكوين المواهب الصاعدة والمُدربين.

يُذكر بأن زطشي يتواجد حاليا في الدوحة، رفقة الناخب الوطني جمال بلماضي، وسيتابعان سويا نهائي الموندياليتو، بين ليفربول وفلامينغو البرازيلي.