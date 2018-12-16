زطشي يكشف حقيقة إنضمام عوار للمنتخب الوطني

كشف رئيس الفاف خير الدين زطشي عن حقيقة إلتحاق نجم أولمبيك ليون الفرنسي حسام عوار بالمنتخب الوطني في الفترة المقبلة.

وقال “زطشي” خلال نزوله ضيفا أمسية اليوم الأحد على إذاعة “جيل FM”:”قضية اللاعب حسام عوار تخص الناخب الوطني جمال بلماضي ومناجير المنتخب الأول حكيم مدان”.

“مانقدروش نقولو عوار مايعجبناش وماراناش حابين يكون في المنتخب الوطني لكن القرار الأول والأخير يعود للاعب ولعائلته وهناك عوامل عديدة تتحكم في إختياره”.

“نحن في إتصالات مع اللاعب والشيئ الذي أؤكده لكم أن عوار يُحب الجزائر ومرتبط بها ومتعلق بشكل كبير بالمنتخب الوطني”.