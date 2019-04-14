زطشي يكشف خطة التحضير لكأس إفريقيا !

كشف رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، بأنه تم وضع كل الترتيبات اللازمة لإقامة المنتخب خلال “كان” 2019.

وقال الرجل الأول في مبنى دالي ابراهيم، في تصريح خص به صحيفة “العربي الجديد” القطرية قائلا:

“جئنا إلى القاهرة مع المدرب بلماضي ومدرب الحراس عزيز بوراس، من أجل وضع الترتيبات للازمة لإقامتنا هنا خلال فترة البطولة”.

“أما بخصوص المباريات الودية، فقد بدأنا مباشرة بعد نهاية القرعة في اتصالات مع بعض الاتحادات لتنظيم مباريات ودية تحضيرًا للمنافسة”.

وعن المكان التحضيرات قال: “المرحلة الأولى من المعسكر ستكون في الجزائر نهاية شهر رمضان المبارك”.

وختم:”المرحلة الثانية ستكون خارج الوطن، وفي مكان سنختاره بناءً على المباريات الودية التي سنلعبها”.