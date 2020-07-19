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زطشي يكشف سر “القمجة” التي ارتداها في نهائي الكان

الرياضة
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زطشي يكشف سر “القمجة” التي ارتداها في نهائي الكان صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

كشف رئيس الفاف خير الدين زطشي عن سر “القمجة” التي ارتداها خلال حضوره مباريات المنتخب الوطني في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019.

الرجل الأول في الفاف نزل ضيفا سهرة أمس السبت على برنامج “في حضرة الأبطال” الذي بث في التلفزيون الجزائري العمومي بمناسبة مرور عام على تتويج الخضر.

“زطشي” أجاب على سؤال يتعلق بتفضيله ارتداء نفس “القمجة” طيلة مباريات الخضر في الكان وحتى في النهائي.

“بعد ارتدائها في المباريات الأولى وفوز الخضر في كل مرة فضلت ارتدائها أيضا في النهائي على حساب البدلة الكلاسيكية لأني رأيت أنها كانت مربوحة”.


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