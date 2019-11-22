زطشي يكشف عن المنتخب الذي سيواجهه الخضر قبل تصفيات المونديال !

كشف رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي عن العروض التي تحصل عليها المنتخب الجزائري للتبارز وديا شهر مارس المقبل.

ونزل رئيس الإتحاد الجزائري خير الدين زطشي ضيفا على القناة الإذاعية الأولى صبيحة اليوم الجمعة لخص فيها سنة 2019 المليئة بالنجاحات قائلا:

“إن شاء الله قرعة كأس العالم ستكون في شهر جانفي في الدوحة، وتنطلق التصفيات ما بين 23 و31 مارس ”

وأَضاف : “ستكون مقابلة واحدة من تصفيات كأس العالم والأخرى ودية، لم نتمكن من التنسيق للمواجهة الودية، حتى نتعرف على منافسنا، وسيكون التنسيق مختلفا”

“عندنا العديد من المنتخبات التي ترغب في مواجهتنا، لكننا ننتظر القرعة حتى نبرمج المباراة الودية المقبلة في تاريخ الفيفا مارس ، وحتى تاريج الفيفا جوان”.