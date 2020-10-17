زطشي يكشف عن خطة الفاف الجديدة لتفادي سيناريو عوّار

وتحدث الرجل الأول في مبنى دالي براهيم عن تربص المنتخب الوطني الأخير في تصريح لقناة الإذاعة الدولية صبيحة اليوم السبت قائلا:

” حقيقة منذ سنة أو سنة ونصف قمنا بعمل قاعدي، وهيكلنا الإتحاد الجزائري بأفراد من الجالية الجزائرية المقيمة بأوروبا، واليوم عندنا رادار بفرنسا”.

“نحن في إتصال مع أكثر من 130 لاعب جزائري ينشطون في الفئات الشبانية في فرنسا، وسينضمون إلينا مستقبل، وسيفيد الكثير الكرة الجزائرية، حتى تكون المنتخبات الشبانية مكونة من لاعبين ينشطون في البطولة الجزائرية، ولاعبين ينشطون في البطولات الأوروبية”.