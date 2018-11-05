“زطشي” يكشف موقفه من مُقترح “إيقاف الدوري”

أوضح رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، بأنه مُعارض وبشكل قطعي لفكرة إيقاف الدوري، بهدف القضاء على العنف.

وتحدث قائلا في هذا الشأن :”لا، لا، لا إيقاف الدوري، لا هذا مرفوض كُليا، مُعاجلة مُشكلة العنف لايتم بهذه الطريقة”.

وواصل :”إستعمال الطريقة الخشنة مُباشرة، يُمكن أن يؤدي لنتائج عكسية، وعلينا القيام بعمل قاعدي للإبتعاد عن العنف، من هنا فصاعدا”.

وطالب الرجل الأول بمبنى دالي براهيم، البحث عن السُبل للتخلص من العُنف في الملاعب الجزائرية، وتنقية المُحيط الكروي في بلادنا.