زطشي يلتقي المترشح الجنوب إفريقي لرئاسة الكاف
إلتقى رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي بالمترشح الجنوب إفريقي لرئاسة الكاف “باتريس موتسيبي” العاصمة الكاميرونية ياوندي.
ويتواجد رئيس الفاف خير الدين زطشي بالعاصمة الكاميرونية ياوندي تحسبا لحضور حفل إنطلاق كأس أمم إفريقيا للمحليين 2021.
ويستهدف خير الدين زطشي القيام بحملته الإنتخابية من أجل الحصول على منصب بالمجلس التنفيدي للفيفا.
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