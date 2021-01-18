زطشي يلتقي رئيس الفيفا بالكاميرون

إلتقى رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي برئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم جياني انفانتينو بفندق الهيلتون بالكاميرون.

وحظر رئيس الفيفا ورئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم حفل إفتتاح نهائيات كأس أمم إفريقيا للمحليين شان 2021 التي تحتضنها الكاميرون.

وباشر خير الدين زطشي حملته الإنتخابية بالعاصمة الكاميرونية ياوندي من أجل الحصول على منصب في المجلس التنفيدي للفيفا خلال الإنتخابات التي ستقام شهر مارس المقبل.