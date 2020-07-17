زطشي يلمح لإمكانية استئناف لعب مباريات الكأس

أكد رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، على إمكانية استئناف مباريات كأس الجمهورية المتبقية.

ونزل رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي، ضيفا على القناة الإذاعية الأولى صبيحة اليوم الجمعة، أين تحدث عن قرارات المكتب الفيدرالي الأخير.

“مباريات الكأس ليست مشكلا كبيرا مقارنة بمباريات البطولة، لأنه بإمكانك استئناف المنافسة حتى في فترة التحضيرات للموسم المقبل”.

وأضاف: ” المشكل الوحيد يكمن في إرسال هوية الفائز قبل تاريخ 31 أوت للإتحاد الإفريقي لكرة القدم، باعتباره المشارك في منافسة كأس الكاف الموسم المقبل”.