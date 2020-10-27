زطشي يلمّح إلى إمكانية تغيير صيغة المنافسة مجددا هذا الموسم!

ونشط رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، ظهيرة اليوم الثلاثاء، ندوة صحفية بفندق الشيراطون على هامش أشغال الجمعية العامة.

وقال: “إستدعينا رؤساء الأندية لحضور إجتماع في سيدي موسى، وإقترحنا عليهم العديد من الصيغات ووافقوا بالإجماع على بطولة بـ38 مباراة ذهابا وإيابا، ومن هذا المنطلق لا يمكن أن نعود إلى نقطة تكلمنا عليها من قبل”

“تغيير صيغة المنافسة لم يكون إلا إذا تلقينا إجماع من الأندية بوجوب اللجوء إلى صيغة بطولة بفوجين، اليوم يجب أن يعرف الجميع بأن الفرق المحترفة تلعب بطولة بـ 38 مباراة وهذا أمر طبيعي”.

وأضاف: “بالنسبة لتغيير صيغة البطولة لا أعتقد أننا سنعمل ذلك إلا إذا كانت هناك بعض التغييرات الطارئة”

وبخصوص موعد إنطلاق البطولة قال زطشي:” كانت هناك أوامر من السلطات لإنطلاق التدريبات، وسيكون يوم 28 نوفمبر كموعد لإنطلاق البطولة، حيث سنباشر المرحلة الأولى بمباراة واحدة في الأسبوع قبل أن نتحول إلى مبارتين في الأسبوع”.