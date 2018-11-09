زطشي يلوم مدوار ويدعم أعضاء الرابطة

أكد عضو الرابطة الوطنية لكرة القدم، أكلي أدرار، أن رئيس الفاف، خير الدين زطشي، دعم أعضاء الرابطة في موقفهم، ولام عبد الكريم مدوار، على قراراته.

وكشف عضو الرابطة الوطنية لكرة القدم، آكلي أدرار، ما دار في اجتماع أمس الخميس، بين رئيس”الفاف” خير الدين زطشي، رئيس الرابطة عبد الكريم مدوار، وأعضاء الرابطة المحترفة لكرة القدم.

وصرح أكلي أدرار، للإذاعة الوطنية: “خلال اجتماعنا برئيس الفاف، خير الدين زطشي، وضعناه في الصورة، وأبدينا استعدادنا للرحيل، إذا كان وجودنا في الرابطة غير مهما”.

وأضاف: “زطشي، دعمنا في كل الملاحظات التي قدمناها، ولام مدوار، لعدم إستشارتنا في قراراته، وأوضح له، أنه لا يمكنه العمل بمفرده في الرابطة”.

وتابع: “خير الدين زطشي، قال لمدوار، أنه غيور على الأعضاء التي يملكها على مستوى الرابطة، وهنأنا على روح المسؤولية التي أبديناها”.