زطشي ينتظر تقرير “ماجر” للحسم في قضية محرز وتايدر

تجاهل إجتماع المكتب الفيدرالي للفاف الذي جرى اليوم بالمركز التقني الوطني لسيدي موسى بقيادة الرئيس “خير الدين زطشي” قضية الثنائي “محرز-تايدر”.

وتفادى أعضاء المكتب الفيدرالي والرئيس زطشي الحديث عن التصرفات الغير مقبولة للاعبي الخضر رياض محرز وسفير تايدر خلال ودية إيران.

وتقرر ترك ملف الثنائي مفتوح إلى غاية إستلام تقرير خاص من الناخب الوطني رابح ماجر حول الحادثة التي جرت بملعب “ماركير أرينا” بالنمسا.

وكان محرز قد أبدى غضبه بعد إستبداله من طرف ماجر في الشوط الثاني بينما ترك سفير تايدر كرسي الإحتياط بعد تأكده من عدم مُشاركته.