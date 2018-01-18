زطشي ينتظر قرباج في المُنعرج

عاد مُسلسل الصراع العلني بين خير الدين زطشي ونظيره محفوظ قرباج، ليشهد حلقة جديدة، وهذه المرة بسبب نادي وفاق سطيف.

وأشارت آخر الأخبار، بأن رئيس “الفاف” غاضب من رئيس الرابطة، كونه سمح لأبناء الهضاب من تأهيل لاعبين جدد رغم ديونهم.

وينوي زطشي القيام بهجمة مُعاكسة ضد قرباج، لقيامه بتجاوز القانون بشكل صريح هذه المرة، وهو ماكان ينتظره رئيس بارادو السابق.

وأحدث تأهيل الرابطة، للاعبين مع أندية يتجاوز سقف ديونها، المليار سنتيم، زوبعة حقيقية داخل الدوري، كون الجميع يُطالب بالمعاملة بالمثل.

يُشار بأن قرباج هو من إقترح فكرة منع الفرق المُدانة من الميركاتو الشتوي، ليقوم بعدها بتجاوز فكرته بطريقة وضعته في مأزق حقيقي.

ومن المُنتظر أن يكون إجتماع المكتب الفيدرالي، يوم الأحد، ساخنا جدا، خاصة بعد المشاكل الكثيرة التي وقعت بسبب الرابطة مؤخرا.