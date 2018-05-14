زطشي ينصب لجنة تشكيل ملف ترشح الجزائر لإحتضان “شان 2022”

نصّب رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، اليوم الإثنين، بمقر “الفاف” بدالي براهيم، لجنة مخصصة بتشكيل ملف ترشح الجزائر لتنظيم “شان 2022”.

وحسب البيان الذي نشره الموقع الرسمي لـ “الفاف” اليوم الإثنين، فإن زطشي كلف رضا عبدوش برئاسة اللجنة.

وتتكون اللجنة أيضا من الكاتب العام للفاف محمد ساعد، ومستشار رئيس “الفاف” عبود محمد باي، وياسين ولد موسى ويزيد وهيب ونزيم بسول.

أعضاء اللجنة وبعد اجتماع مع الرئيس زطشي، حصل كل واحد منهم على نسخة من دفتر الشروط من أجل تحضير ملف الترشيح الجزائر لـ “شان 2022”.

ومن المنتظر أنّ يجتمع الأعضاء في الأيام المقبلة من أجل وضع خارطة طريق وجدول أعمال وإجتماعات مع مختلف الوزارات المعنية بهذه القضية.

للإشارة، فإن على “الفاف” تقديم ملف ترشيحها إلى “الكاف” قبل 15 جويلية 2018.