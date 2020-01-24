زطشي ينصب لجنة متخصصة لمراجعة القوانين

نصب رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، لجنة متخصصة لمراجعة قوانين الرابطات، ولجنة الإنضباط، بالإضافة للقوانين الأندية المحترفة، والهواة.

وكشف الموقع الرسمي للإتحاد الجزائري لكرة القدم، عن ترأس خير الدين زطشي، أمس الخميس، لإجتماع بمقر”الفاف”.

وقرر رئيس “الفاف”، خلال هذا الإجتماع، تنصيب لجنة مختصة، لمراجعة قوانين الرابطات، وقانون الإنضباط، بالإضافة لقوانين كرة القدم المحترفة، وعند الهواة، والشباب.

وتقرر خلال هذا الإجتماع، تنصيب رضا غزال، على رأس هذه اللجنة المختصة، والتي تتفرع منها ثلاث لجان فرعية.

اللجنة الفرعية لقانون الإنضباط، يرأسها كمال مصباح.

اللجنة الفرعية لقوانين كرة القدم للمحترفين، والهواة، يرأسها مراد بوسفير.

اللجنة الفرعية لقوانين كرة القدم عند الشباب، يرأسها وليد لعور.

اللجنة الفرعية للنظام الأساسي، يرأسها يوسف حمودة.