زطشي ينهي الجدل بخصوص عدد اللاعبين الأجانب في البطولة

أنهى رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي الجدل بخصوص عدد اللاعبين الأجانب في البطولة الوطنية المحترفة.

ونشط رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، ظهيرة اليوم الثلاثاء، ندوة صحفية بفندق الشيراطون على هامش أشغال الجمعية العامة.

وقال: “اليوم يتم السماح بوجود لاعبين فقط في الفرق المحترفة، وهذا العدد كافي، بشرط أن يكون هؤلاء اللاعبين قادرين على جلب الإضافة للأندية”.

وأضاف: ” أنا ضد رفع أو تخفيض عدد اللاعبين الأجانب في الفريق… كما أننا سنكون صارمين مع شروط إستقدام اللاعبين الأجانب”.