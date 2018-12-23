زطشي يهنئ السياسي والنصرية

هنأ رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، ممثلا الجزائر في المنافسات الإفريقية، شباب قسنطينة، ونصر حسين داي، على تحقيق التأهل.

ونشر الموقع الرسمي لـ”الفاف”، رسالة التهنئة التي وجهها زطشي، للسياسي، والنصرية، نظير تشريفهما الكرة الجزائرية، متمنيا لهم التوفيق في باقي المشوار.

وكان نادي شباب قسنطينة، قد حقق أمس السبت، التأهل لدور المجموعات من رابطة الأبطال، بعد فوزه على مضيفه فيبرس الأوغندي، بـ2-0،.

ومن جهته تمكن فريق نصر حسين داي، هو الآخر من التأهل للدور الـ16 من كأس الكاف، بعد فوزه، على الضيف نادي غرين إيغلز الزامبي، بنتيجة 2-1.