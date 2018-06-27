زطشي يهنئ المنتخب النسوي بعد تأهله إلى “كان 2018”

الرياضة
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زطشي يهنئ المنتخب النسوي بعد تأهله إلى “كان 2018”
بقلم يونس رزيق

هنأ رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي المنتخب الوطني النسوي عقب تأهله إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2018.

وعقد المكتب الفيدرالي إجتماعه القانوني يوم الأحد الماضي بالمركز التقني لتحظير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى والذي إفتتحه زطشي بتوجيه التحية للمنتخب النسوي الذي تمكن من خطف التأهل من المنتخب السنغاليفي ظروف جد صعبة.

كما وجّه عبارات الشكر لرئيس لجنة كرة القدم النسوية “راضية فرتول”، ورئيس رابطة كرة القدم النسوية جمال كاشي، وجميع أعضاء الطاقم الفني للمنتخب النسوي، ليضرب موعدا لأشبال الناخب الوطني عز الدين شيح بمكافئة معتبرة.


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