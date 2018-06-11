زطشي يهنئ سيدات الخضر بتأهلهن لكان 2018

هنأ رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، وأعضاء المكتب الفيدرالي، المنتخب الوطني النسوي، بعد اقتطاعه تأشيرة التأهل لنهائيات كان 2018 بغانا.

ونشر الموقع الرسمي “للفاف”، رسالة التهنئة التي توجه بها خير الدين زطشي، للاعبات المنتخب الوطني والطاقم الفني، وكل المساهمين في هذا التأهل.

وجاء فيها: “هذه النتيجة تتوج الجهود والتضحيات التي بذلها الجميع لمواجهة التحدي المتمثل في تقديم تأهل مستحق للجزائر”.

وأضاف: “هذا الأداء يعكس العمل الذي تم إنجازه حتى الآن، وهو مجرد بداية لحقبة جديدة لكرة القدم، خاصة بالنسبة للنساء، والفئات الشابة”.

يذكر أن يسدات الخضر، تأهلن لكان غانا 2018، بعد فوزهن على منتخب إثيوبيا، ذهابا وإيابا، بنتيجة (3-1) و(3-2) على التوالي.