زطشي يوجه رسالة تقدير وعرفان لجيل أم درمان

وجّه رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، رسالة تقدير وعرفان، لجيل المنتخب الوطني المشارك في ملحمة أم درمان، بمناسبة الذكرى العاشرة لهذه المواجهة التاريخية.

وعبر خير الدين زطشي، بمناسبة مرور 10 سنوات، عن مباراة الخضر، أمام مصر، بأم درمان، عن خالص تحياته لهذا الجيل من المنتخب الوطني، الذي أعاد الخضر للساحة العالمية بعد 24 عاما.

وأكد زطشي، أن هذا الجيل ترك بصمته في كرة القدم الجزائرية، على غرار الأجيال السابقة للخضر، انطلاقا من منتخب جبهة التحرير.

كما حرص رئيس “الفاف”، على تحية كل المدربين الوطنيين، والأطقم الفنية، التي تعاقبة على المنتخب الوطني، وساهمت هي الأخرى في نجاحات الخضر.

واعتبر زطشي، أنه ومثلما سلمت الأجيال السابقة للمنتخب الوطني مشعل النجاح، لجيل أم درمان، تسلم المنتخب الحالي المشعل بنجاح، بعد حصده ثاني لقب قاري للجزائر.

وجدد في الأخير، خير الدين زطشي، باسمه وباسم كل أعضاء المكتب الفيدرالي، خالص العرفان والتقدير، لكل من حمل قميص المنتخب الجزائري.