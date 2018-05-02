زطشي يوجه رسالة غير مُباشرة لروراوة!!

لم يُفوت رئيس الفاف، خير الدين زطشي، فُرصة توجيه رسالة غير مُباشرة لسلفه، محمد روراوة خلال ندوته الصحفية، صبيحة اليوم.

وقال :”لقد إنتهى عهد القرارات الإنفرادية، دون إستشارة جميع الأطراف المعنية بالأمر، على العكس نحن نعمل سويا لتطوير الكرة الجزائرية”.

وجاءت هذه الجملة في إشارة منه لـ”الحاج” الذي كان معروفا عنه تطبيقه لأفكاره بصفة مُباشرة، ودون أخذ رأي أي كان.

وتأتي هذه الخرجة، لتؤكد مرة أخرى العلاقة الباردة بين الرجل الأول في الإتحاد الجزائري وسلفه.

يُذكر بأن زطشي كان قد دخل في صراع مُباشر مع روراوة، خلال أشغال الجمعية العامة العادية للفاف.