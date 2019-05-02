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زطشي يوضح بخصوص العقد مع التلفزيون الجزائري

الرياضة
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زطشي يوضح بخصوص العقد مع التلفزيون الجزائري
بقلم يونس رزيق

أوضح رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي قضية المشاكل العالقة مع التلفزيون الجزائري العمومي بسبب قضية المستحقات المالية.

وتحدث زطشي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمسية اليوم بالمركز التقني لتحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى قائلا:

“لا يوجد أي قضية، هناك إتفاقية بين التلفزيون الجزائري، والإتحادية والرابطة، العقد يكون مجددا تلقائيا في حال لم يتم تجديده من الطرفين”

“تصريحات مدوار كانت نتيجة الضغط الذي يتعرض له من طرف رؤساء الأندية، ويواجه صعوبة في تسديد حقوق البث لصالح الأندية، وأنا متعاطف مع مدوار “


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