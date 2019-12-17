زطشي يوضح بخصوص برمجة مباريات كأس الجمهورية

أوضح رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم بخصوص برمجة مباريات كأس الجمهورية، وبقية مباريات مرحلة الذهاب من الرابطة المحترفة الأولى والثانية.

ونشر الموقع الرسمي للإتحاد الجزائري لكرة القدم، مقطع فيديو يوضح فيه رئيس الفاف برمجة مباريات كأس الجمهورية قائلا:

“اليوم تم الموافقة على الدور الـ32 ، و16 من منافسة كأس الجمهورية، بالإضافة إلى برمجة المباريات الأخيرة من المرحلة الأولى من البطولة بالنسبة للقسم الأول والثاني”

“تم إجتماع يوم أمس مابين مسؤولي كأس الجمهورية، ومسؤولي الرابطة في ظروف جيدة مثلما تعودنا عليها، وتم الوصول إلى حلول بالنسبة لبرمجة مباريات البطولة ومنافسة الكأس”.