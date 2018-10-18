زطشي: “يوم 27 أكتوبر سيتم الموافقة أو إلغاء مشروع مراكز التكوين”

الرياضة
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زطشي: “يوم 27 أكتوبر سيتم الموافقة أو إلغاء مشروع مراكز التكوين”
بقلم أمير بهلول

أكد خير الدين زطشي، رضاه عن الاجتماعات الأخيرة مع أعضاء الجمعية العامة سواء في تلمسان أو العاصمة أو اليوم الخميس في سطيف.

وقال زطشي:”الحمد الله في كل مرة أعضاء الجمعية العامة تطرح الأسئلة حول مشروع مراكز التكوين، ونظرتنا جيدة حول هذه الاجتماعات والحضور القوي لهذه الاجتماعات يؤكد إهتمامهم بهذا المشروع”.

وأضاف: “انا متفائل يوم 27 أكتوبر في الجمعية العامة أن تكون الموافقة بالإجماع على هذا مشروع “.

وتابع: “وفي حالة عدم الموافقة بطبيعة الحال سنوقف هذا المشروع، واذا كانت الجمعية العامة غير راضية على هذا المشروع سنطبق قرارهم”.


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