زطشي يُحدد الهدف القادم لماجر وطاقمه

حدّد رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين الهدف القادم للناخب الوطني، رابح ماجر ومُساعديه خلال الأشهر القادمة.

وصرح قائلا لتلفزيون “النهار” :”الطاقم الفني لفريق الأكابر بدأ تربصا يدوم الى غاية الـ27 من الشهر الجاري بمركز سيدي موسى”.

ليُضيف :”الناخب الوطني رابح ماجر وأعضاء طاقمه الفني سيُباشرون الآن الإستعداد للمُباراة القادمة التي تنتظرنا في التصفيات المؤهلة للكان 2019″.

وتمنى الرجل الأول في “الفاف” التوفيق لزملاء، نبيل بن طالب خلال المواجهتين الوديتين أمام كل من تانزانيا وإيران على التوالي.