“زطشي” يُرافق “بلماضي” لحضور مباراة مارسيليا ضد بوردو

قامت إدارة فريق “أولمبيك مارسيليا” بدعوة رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم “خير الدين زطشي” لحضور مواجهة “لوام” ضد “بوردو”.

رئيس الفاف سيُرافق الناخب الوطني “جمال بلماضي” الذي تأكد إعطائه ضربة بداية المواجهة المقررة يوم الأحد 8 ديسمبر 2019.

وللتذكير فإن إدارة “مارسيليا” قررت تكريم نجوم القارة السمراء الذين إرتدوا قميص الفريق في سهرة بعنوان “la soirée spécial OM Africa”.

وذلك على هامش اللقاء الذي يدخل لحساب الجولة 16 من الدوري الفرنسي، والمُقرر بملعب “الفيلدروم” بداية من التاسعة ليلا.