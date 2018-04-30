زطشي يُساند لجنة الإنضباط بعد قراراتها الصارمة!!

طالب رئيس “الفاف”، خير الدين زطشي من الجميع مُساندة لجنة الإنضباط، والسماح لها بإعادة النظام داخل منظومة كرة القدم الجزائرية.

وقال الرجل الأول في مبنى دالي براهيم لتلفزيون “النهار” :”لجنة الإنضباط تعمل بكل حرية، ونحن مُطالبون بتطبيق القانون لأننا نرفض العنف”.

وواصل :”العاملون في لجان الإنضباط بمختلف الرابطات الوطنية، رجال قانون، ونحن سنعمل على تطبيق القانون، ويجب على كل طرف القيام بدوره”.

وفاجأت لجنة الإنضباط، الجميع بعقوبتها الصارمة الأخيرة والتي ذهب ضحيتها الدولي، حمزة كودري بحرمانه من اللعب لعامين، منها سنة نافذة.