زطشي يُطالب الأندية الجزائرية بالتألق “قاريا”

طالب “خير الدين زطشي” رئيس الفاف من الأندية الجزائرية بالتألق في المنافسات القارية مما سيسمح ببسط السيطرة الجزائرية على الكرة الإفريقية.

وقال “زطشي” في تصريح للإذاعة الوطنية: “اذا أردنا أن نبسط سيطرتنا على كرة القدم الإفريقية على الأندية أيضا أن تسيطر على إفريقيا مثلما فعل المنتخب الوطني”.

وأضاف: “وجود أنديتنا في المربع الذهبي للمنافسات القارية يعني أنه سيكون لدينا منتخب قوي أكثر وأكثر”.

وتابع: “مثال على ذلك بلايلي توج مع الترجي التونسي بدوري أبطال إفريقيا وبونجاح أيضا تألق في في إفريقيا في وقت سابق وشاهدنا ما فعلاه مع الخضر في كأس إفريقيا”.