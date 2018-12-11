زطشي يُلغي تربص الحكام بسبب تكلفته الباهظة !!

قام رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي بإلغاء تربص الحكام الذي كان من المُقرر إقامته بفندق مازفران بالجزائر العاصمة.

وحسب مصادر النهار فإن الرجل الأول في الفاف إتخذ هذا القرار بسبب التكلفة الكبيرة للتربص الذي تبلغ تكلفته 500 مليون سنتيم.

وأضاف نفس المصدر أن زطشي أبدى سخطه على رئيس اللجنة الفيدرالية للتحكيم غوتي وكذا المُكلف بالتعيينات مختار أمالو بسبب برمجتهم لهذا التربص.

وختم ذات المصدر أن زطشي أكد للثنائي أن الفاف ليست بنك لكي يتم تبذير الأموال بهاته الطريقة خاصة في ظل الكوارث التحكيمية التي حدثت في مرحلة الذهاب.