زطشي يُمسك قرباج من اليد التي تُؤلمه !!

يعيش رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم، محفوظ قرباج وضعية لايُحسد عليها، بعدما وجد نفسه تحت رحمة نظيره خير الدين زطشي.

ويعود سبب تغير موازين القوى، للهفوة التي وقع فيها رئيس شباب بلوزداد السابق عندما أهل مُستقدمي وفاق سطيف في الميركاتو.

ويبقى رئيس “الفاف” لحد الساعة رافضا لهذه الخطوة، ورافضا لفكرة منح مُهلة جديدة لنسور الهضاب والفرق التي لديها ديون مُتراكمة.

وظهر، قرباج في تصريحاته اليوم الجمعة، وكأنه يترجى زطشي لتغيير موقفه الحالي، مما يوحي بأنه “حكمو من اليد اللي توجعو”.

يُذكر بأن المكتب الفيدرالي قرر سابقا وبإقتراح من قرباج، حرمان الأندية التي لديها ديون تتجاوز المليار سنتيم من الإستقدامات الشتوية.