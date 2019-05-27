زطشي يُهنّئ إتحاد العاصمة بعد تتويجه بالبطولة

هنّأ خير الدين زطشي رئيس الفاف، نادي إتحاد العاصمة بعد تتويجه بلقب البطولة الوطنية لموسم 2018/2019.

ونشر الموقع الرسمي للفاف بيان جاء فيه: “رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي، يرسل أحر التهاني لنادي إتحاد العاصمة بعد تتويجه باللقب الثامن في تاريخه”.

وأضاف: “التهاني أيضا ترسل إلى كل القائمين على هذا الانجاز: لاعبين، مدرب الطاقم الفني والإداري والطبي وجماهير الفريق”.

وتابع: “رئيس الفاف لم ينسى أيضا، أن يهنئ شبيبة القبائل على أدائهم هذا الموسم وعلى قتالهم على اللقب حتى الدقيقة الأخيرة وحصولهم على المركز الثاني الذي سيعيد الشبيبة للمشاركة الإفريقية”.

وجاء في نص البيان أيضا: “رئيس الفاف يهنئ أيضا نادي بارادو بعد حصوله على المركز الثالث الذي فتح له باب المشاركة في كأس الكاف والتي ستكون سابقة في تاريخ هذا النادي”.

كما تمنى “زطشي” حظ موفق لكل من مولودية بجاية، دفاع تاجنانت وأولمبي المدية الذين سقطوا للرابطة المحترفة الثانية، مع تهنئة الأندية الصاعدة للرابطة المحترفة الأولى ويتعلق الأمر بكل من إتحاد بسكرة، أولمبي الشلف ونجم مقرة.