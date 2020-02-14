زطشي يُوجه رسالة خاصة لـ “مجاني”

وجّه خير الدين زطشي رئيس الفاف، رسالة خاصة للاعب الدولي السابق “كارل مجاني” الذي أعلن اعتزاله اللعب دوليا.

وقال “زطشي” في تصريح لـ “الفاف”: “أريد أن أوجه رسالة خاصة لكارل مجاني الذي سمعنا أنه وضع حدا لمسيرته الدولية الجميلة”.

وأضاف: “بإسم الفيدرالية الجزائرية لكرة القدم وبإسم الأسرة الكروية للجزائرية أود أن أشكر من كل أعماق قلبي مجاني لكل ما قدمه للخضر كلاعب وأيضا كشخص”.

وتابع: “نتمنى أن لا يكون بعيدا عن عالم كرة القدم، لربما يصبح مدربا ولديه الكثير ليقدمه في هذا العالم”.

وختم كلامه: “نتمنى ملاقاته يوما ما في الملاعب ولكن هذه المرة ليس كلاعب”.