زطشي يُوجه رسالة خاصة لـ “مجاني”

الرياضة
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زطشي يُوجه رسالة خاصة لـ “مجاني”
بقلم أمير بهلول

وجّه خير الدين زطشي رئيس الفاف، رسالة خاصة للاعب الدولي السابق “كارل مجاني” الذي أعلن اعتزاله اللعب دوليا.

وقال “زطشي” في تصريح لـ “الفاف”: “أريد أن أوجه رسالة خاصة لكارل مجاني الذي سمعنا أنه وضع حدا لمسيرته الدولية الجميلة”.

وأضاف: “بإسم الفيدرالية الجزائرية لكرة القدم وبإسم الأسرة الكروية للجزائرية أود أن أشكر من كل أعماق قلبي مجاني لكل ما قدمه للخضر كلاعب وأيضا كشخص”.

وتابع: “نتمنى أن لا يكون بعيدا عن عالم كرة القدم، لربما يصبح مدربا ولديه الكثير ليقدمه في هذا العالم”.

وختم كلامه: “نتمنى ملاقاته يوما ما في الملاعب ولكن هذه المرة ليس كلاعب”.


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