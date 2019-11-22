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زطشي يُوجه رسالة غير مُباشرة لروراوة!

الرياضة
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زطشي يُوجه رسالة غير مُباشرة لروراوة!
بقلم إسماعيل عشاش

وجه خير الدين زطشي، رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، رسالة غير مُباشرة لسلفه محمد روراوة، ولكن دون تسميته.

وقال في تصريحات للقناة الإذاعية الأولى :”المنتخب الوطني لم يسبق وأن حقق أي نتائج تُذكر منذ كأس إفريقيا لسنة 1990″.

ليُواصل في إشارة واضحة لـ”الحاج” :”لقد كُنا نقتنع بمُجرد المُشاركة في كأس العالم، دون أية طموحات في المُنافسة القارية”.

ولمح زطشي لهذه النُقطة، بإعتبار أن روراوة، كان يُركز على التواجد في المونديال قبل أي شيء آخر.

وأردف :”الآن تغيرت الأمور وأصبحنا ننافس على اللقب، في وقت أن الجميع لم يكن يحلم بالتتويج عند مُشاركتنا في الكان”.

وإفتخر الرجل الأول في “الفاف” بالإنجاز المُحصل عليه في مصر، مؤكدا أن إدارته تنوي المُواصلة على نفس المنوال مُستقبلا.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=730126

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